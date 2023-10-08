Тбилиси, 8 октября, 2023, 14:22 — ИА Регнум. Азербайджану следует начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Об этом 8 октября на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Я надеюсь, что нам этого удастся достичь. И так мы создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет представлено трёхстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана», ― подчеркнул глава государства.

Алиев также считает, что в качестве посредника в процессе нормализации отношений Баку и Еревана должен участвовать Тбилиси. По его словам, подключение Грузии к этому вопросу будет самым правильным как с географической точки зрения, как и с учётом исторических аспектов.

Азербайджанский лидер также заявил о готовности проводить в Грузии двусторонние и трёхсторонние встречи с представителями Тбилиси и Еревана, если на это согласится армянская сторона.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что Баку и Ереван согласовали проект мирного договора на 70%. Он подчеркнул, что Азербайджан продолжает выступать за то, чтобы стороны подписали мирное соглашение. Баку считает, что это изменит ситуацию в Закавказье в положительную сторону.

На следующий день представитель азербайджанского лидера по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что Баку передал Еревану проект соглашения. По его словам, в этом документе пять пунктов, согласно которым стороны обязуются не вмешиваться в политику друг друга.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о планах заключить мирный договор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на пятистороннем саммите в испанской Гранаде 5 октября, однако Алиев отказался ехать на эту встречу.

В октябре 2022 года на встрече с Алиевым в Праге Пашинян признал Нагорный Карабах частью Азербайджана на основании Алма-Атинской декларации 1991 года. Вооружённые силы Азербайджана 19 сентября начали боевые действия на территории Карабаха, которые закончились через день согласием Степанакерта на условия Баку.