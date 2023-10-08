Новая Каховка, Херсонская область, 8 октября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве после подрыва автомобиля в Новой Каховке, при котором погиб секретарь отделения «Единой России» Владимир Малов. Об этом стало известно 8 октября.

Иван Шилов ИА Регнум

«По факту подрыва автомобиля, в результате которого от ранений наступила смерть секретаря местного отделения политической партии Владимира Малова, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи обследовали место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил местному управлению ведомства представить доклад о ходе расследования.

Сенатор Игорь Кастюкевич 7 октября сообщил о подрыве в Херсонской области автомобиля секретаря отделения «ЕР» Малова. Сенатор отметил, что произошедшее расценивается как теракт против мирного населения и строящих мирную жизнь в регионе людей. Позднее стало известно, что получивший тяжёлое ранение секретарь партии умер в больнице. Об этом сообщили в оперативном штабе города.