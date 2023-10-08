Москва, 8 октября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Власти Израиля пока не приняли решение о проведении наземной операции в секторе Газа, сообщил корреспонденту ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви.

Omer Messinger/ZUMAPRESS.com/ТАСС

«Пока что об этом не объявляли», — сказал дипломат.

Посол пояснил, что внутри правительства ещё ведутся разговоры на этот счёт. При этом он допустил, что окончательное решение может быть принято в ближайшие дни.

Утром 7 октября движение ХАМАС нанесло ракетный удар по Израилю, выпустив более двух тысяч ракет. В ответ на это армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о «готовности к войне». В ведомстве сообщили, что израильские граждане в южных и центральных районах страны должны оставаться рядом с убежищами, а в окрестностях сектора Газа — внутри убежищ.

По последним данным, в Израиле погибли более 300 человек, ещё более 1,5 тысячи пострадали. При этом в секторе Газа погибли 320 человек, около 1990 ранены.

Жителей севера Израиля 8 октября призвали покинуть свои дома из-за опасения эскалации на границе с Ливаном. До этого отряд бойцов шиитского движения «Хезболла» обстрелял позиции армии Израиля на границе с Ливаном. Бойцы также нанесли удары по двум позициям израильских военных в Зыбдине и Рувейсат-эль-Алам.