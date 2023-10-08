Вашингтон, 8 октября, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России успешно истощат украинские войска, после чего начнут контрнаступление и освободят существенные территории на Украине. Об этом 8 октября заявил экс-советник госсекретаря США, отставной полковник Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если Россия успешно истощит Украину, а это вполне возможно, то это приведёт её к контрнаступлению, в ходе которого [российские войска] освободят существенные территории», — сказал он.

По мнению эксперта, ВСУ попытками прорыва российских линий обороны уничтожают сами себя, и ситуация для Киева уже не улучшится, так как Запад постепенно начнёт прекращать военную помощь Украине.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 октября экс-агент ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что Соединённые Штаты вынудят Украину к проведению мирных переговоров и без участия главы киевского режима Владимира Зеленского. По его мнению, Вашингтон сделает это тем, что заявит Украине, что у США заканчиваются запасы военной помощи.

Ранее в этот же день экс-советник главы минобороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор рассказал, что после провала контрнаступления ВСУ в рядах украинской армии растёт число случаев массового дезертирства. Эксперт отметил, что сейчас в рядах украинской армии остались наименее подготовленные бойцы.

Президент России Владимир Путин 5 октября рассказал, что с начала контрнаступления 4 июня украинские войска потеряли свыше 90 тысяч человек личного состава в виде санитарных и безвозвратных потерь. Глава государства подчеркнул, что Россия спокойно идёт к достижению целей спецоперации на Украине и реализует все поставленные задачи.