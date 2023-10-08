Москва, 8 октября, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Стала известна причина смерти пианиста Владимира Капырина, работавшего с группой «Руки Вверх». Как 8 октября сообщил источник ИА Регнум, на теле мужчины оказалось специфическое увечье.

Фото: Владимир Капырин/ВКонтакте Пианист Владимир Капырин

«Ударился головой. Была рана на голове, когда его обнаружил отец. Но криминалисты не нашли признаков насильственной смерти», — рассказал собеседник.

По версии правоохранителей, музыкант потерял сознание и ударился головой при падении.

О смерти Капырина стало известно 8 октября. Как сообщало ИА Регнум, его отец, композитор Дмитрий Капырин, за несколько дней до этого приехал в квартиру сына и обнаружил его без сознания. Дмитрий попытался привести его в чувства, но было уже поздно. По словам отца, музыкант злоупотреблял алкоголем.

Владимир Капырин родился в 1987 году, был джазовым пианистом и лауреатом джазовых фестивалей, участвовал в различных музыкальных проектах, аккомпанировал Трофиму и гастролировал с группой «Руки Вверх». Дмитрий Капырин также создавал аранжировки для концертов «Руки Вверх». Является членом Союза композиторов России, его музыку исполняли в спектаклях Московского драматического театра им. Станиславского, театра сатиры и других.