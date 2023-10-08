Брюссель, 8 октября, 2023, 13:41 — ИА Регнум. На сегодня у Израиля есть достаточно собственных сил и средств для того, чтобы противостоять боевикам палестинского движения ХАМАС, и в помощи Соединённых Штатов и НАТО страна не нуждается. Об этом 8 октября заявил в беседе с ТАСС источник в дипломатических кругах в Брюсселе.

ТАСС/EPA/STEPHANIE LECOCQ Президент Израиля Ицхак Херцог и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Сейчас Израиль не нуждается в экстренной помощи США и стран НАТО. Однако в случае эскалации конфликта, его затягивания и расширения его географии такая помощь может стать необходима», ― подчеркнул собеседник издания.

Он пояснил, что в случае необходимости такую поддержку окажут не на уровне альянса, а на уровне отдельных государств ― членов НАТО по очевидным причинам, по которыми подразумевается членство в НАТО Турции.

Как сообщало ИА Регнум, президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден на фоне эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября поручил помощникам по национальной безопасности активизировать контакты на уровне военных и разведывательных ведомств с представителями Израиля, Палестины, странами Европы, а также Египта, Турции, Катара, Саудовской Аравии, Иордании, Омана и ОАЭ.

Председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США, демократ Бен Кардин планирует внести на рассмотрение в американский парламент законопроект о выделении дополнительной помощи Израилю. Он пояснил, что эта мера позволит усилить израильскую оборону на фоне обострения конфликта с палестинскими радикалами.

Боевые действия начались утром 7 октября, когда в сторону Израиля со стороны сектора Газа выпустили десятки ракет. В ответ ЦАХАЛ атаковал объекты радикального движения ХАМАС и ударил по трём командным центрам ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 8 октября заявил, что израильская армия завершила первую фазу операции «Железные мечи», уничтожив большую часть палестинских сил, проникших на фоне обстрелов в страну. Израиль вступает в долгую и тяжёлую войну, в которой виноват ХАМАС, подчеркнул политик.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов заявили, что не менее 20 тыс. жителей Газы покинули дома из-за боевых действий. Минздрав Израиля сообщил, что более 300 человек погибли, ещё более 1,5 тыс. пострадали при атаках ХАМАС. Количество погибших из-за ответных ударов Израиля на утро 8 октября возросло до 256 человек, раненых — до 1788 человек.

По последним данным, Армия обороны Израиля ликвидировала свыше 400 боевиков движения ХАМАС в секторе Газа с момента начала эскалации конфликта. Помимо этого, ещё десятки человек взяли в плен.