Москва, 8 октября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. На данный момент бойцы ливанского шиитского движения «Хезболла» не пересекали Ливан с Израилем. Об этом 8 октября заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

Global Look Press/Marwan Naamani/dpa

Как отметил в беседе с ТАСС дипломат, техническая возможность проникновения бойцов «Хезболлы» на территорию Израиля есть и они постоянно этим угрожают Тель-Авиву.

«Они даже сегодня обстреливали один из пунктов. Но пока что такого не произошло», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 октября движение «Хезболла» заявило об обстреле трёх позиций израильской армии, в том числе радиолокационной станции, на границе Израиля с Ливаном. Бойцы шиитского движения также обстреляли две позиции армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Зыбдине и Рувейсат-эль-Алам.

Утром 7 октября движение ХАМАС осуществило массированный ракетный удар по территории Израиля, по данными израильских военных, для этого использовалось более двух тысяч ракет. В ответ ЦАХАЛ атаковала объекты радикального движения и ударила по трём командным центрам ХАМАС. Позднее в этот же день «Хезболла» пообещала начать боевые действия против Израиля в случае, если израильские военные начнут в секторе Газа наземную операцию.

Утром 8 октября пресс-служба армии Израиля заявила о миномётном обстреле города Метула, который расположен в северной части страны, со стороны границы с Ливаном. В ответ ЦАХАЛ ударила по одному из районов Ливана.