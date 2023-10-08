Москва, 8 октября, 2023, 13:21 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 8 октября сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

Под огонь российских сил попали объекты трёх бригад украинской армии ― 67-й, 72-й механизированных бригад и 100-й бригады территориальной обороны.

Командно-наблюдательные пункты уничтожены в районах Серебрянки, Угледара и Антоновки в ДНР.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 7 октября Вооружённые силы России на шести направлениях в зоне СВО уничтожили порядка 600 украинских военных.

27 сентября российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам четырёх бригад ВСУ. Как уточнил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков,командно-наблюдательные пункты подразделений 80-й, 82-й десантно-штурмовых, 10-й горно-штурмовой и 118-й механизированной бригад украинских войск поразили в районах Вербового, Работина и Червоного Яра в Запорожской области, а также у села Карповки в ДНР.

Восьмого октября авиация «Южной» группировки российских войск произвела ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам двух бригад украинской армии ― 79-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Антоновки и Победы в ДНР.