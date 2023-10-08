Москва, 8 октября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе Золотой Нивы в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 октября сообщило Минобороны России.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Также в районах Урожайного и Старомайорского в ДНР пресечена деятельность трёх диверсионно-разведывательных групп ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, бойцы группировки российских войск «Юг» 3 октября также уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ в ДНР. Как сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, артиллеристы ликвидировали цели в Андреевке, Новокалинове и Первомайском. Вместе с тем российские военные уничтожили опорные пункты и блиндажи ВСУ в районе Клещеевки, Победы, Острого и Константиновки.

Позднее в тот же день Минобороны заявило об ударе российских войск по ремонтным цехам бронетанкового завода в Харькове. Как уточнялось, в районе Павлодара военные уничтожили цеха предприятия по выпуску твёрдого ракетного топлива и взрывчатки.