Москва, 8 октября, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet («Хелснет»), кандидат медицинских наук, врач Сергей Чудаков заявил, что ноги в тепле — лучшая профилактика простудных заболеваний.

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По словам специалиста, респираторные инфекции липнут к влажным переохлаждённым ногам, поэтому, чтобы избежать болезней, достаточно как минимум не допускать этого.

«Охлаждённые и промоченные ноги у большинства людей вызовут простуду, на которую хорошо ложатся инфекции и вирусы, в том числе коронавирус», — рассказал Чудаков.

Врач уточнил, что на ногах, в частности на стопах, присутствуют зоны, влияющие на лор-органы. В случае, если сберечь ноги от холода всё же не удалось, требуется согреть их сразу же, как только появится такая возможность, например, в тёплой воде.

«Это самый эффективный способ, который не требует никаких затрат и долгое время доказывает свою эффективность»,— посоветовал Чудаков в беседе с телеканалом RT.

Врач посоветовал в целом укреплять и поддерживать иммунитет, тогда инфекциям станет сложнее заразить организм. Поднять иммунитет, по его словам, можно с помощью правильного питания, употребления фитонутриентов из фруктов, овощей, ягод и белка.

«А эхинацея может поднять активность натуральных киллеров иммунных клеток», — подытожил врач.

Роспотребнадзор 7 марта рассказал о ситуации с гриппом и ОРВИ в России. Она постепенно стабилизировалась, а показатель заболеваемости снижался, но общее число заболевших в стране превысило 900 тыс. человек. Активность эпидпроцесса по коронавирусу также сохраняется.

Позднее, как сообщало ИА Регнум, помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов поручил региональным медицинским учреждениям готовиться к масочному режиму. Как он заявил 16 сентября, соответствующее решение принял оперативный штаб Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Регионам поручено сформировать запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной службы.