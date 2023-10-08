Александрия, Египет, 8 октября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Сотрудник полиции в египетской Александрии 8 октября открыл стрельбу по группе туристов из Израиля, в результате погибли двое из них и один местный житель. Об этом сообщил телеканал Sky News — Arabia, ссылаясь на источник в силовых структурах.

KHALED ELFIQI/EPA/ТАСС Александрия

Собеседник рассказал журналистам, что стрелявший полицейский был на дежурстве по обеспечению порядка, он применил личное оружие. Кроме погибших ранение получил один египтянин, его госпитализировали.

«Сотрудник полиции был немедленно арестован, против него приняты меры законного характера», — сообщил собеседник телеканалу.

Как сообщало ИА Регнум, с 7 октября в Израиле происходят столкновения силовиков с боевиками палестинского движения ХАМАС, захватившими ряд израильских населённых пунктов и военных баз. Они также обстреливают территорию Израиля ракетами. 8 октября ливанское движение «Хезболла» обстреляло позиции Армии обороны Израиля.

Минздрав Израиля сообщил, что от атак ХАМАС погибли более 300 человек, свыше 1,5 тыс. получили ранения. В секторе Газа, по последним данным, от атак израильских ВВС погибли более 250 человек, ранения получили порядка 1700 человек.