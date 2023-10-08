Москва, 8 октября, 2023, 12:47 — ИА Регнум. При каких условиях можно снимать и выкладывать на YouTube соседей, а также почему нельзя сбивать летящие дроны, рассказал 8 октября депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).

«Фотографировать дома соседей можно», — сказал депутат «РИА Новости».

При этом он пояснил, что согласно ст. 152.1 ГК РФ обнародование в соцсетях и на YouTube, а также дальнейшее использование фотографий и видеозаписей с домом и его жителями, домашними животными допускаются только с согласия этого гражданина.

Гаврилов также напомнил, что за сбор и распространение информации о частной жизни, которая может составлять личную или семейную тайну, существует наказание по ст.137 УК РФ о нарушении неприкосновенности частной жизни.

Что касается беспилотников, то парламентарий отметил, что право собственности распространяется только на землю и на здание, поэтому ядра земли и воздух — собственность государства. В этой связи Гаврилов заявил, что решить вопрос с дронами в воздухе может только государство. Он подчеркнул, что самовольно гражданин сбивать дрон на государственной территории не может. При этом депутат посоветовал гражданам обратиться в полицию при обнаружении постороннего частного дрона.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября Гаврилов рассказал, что дачники в ряде случаев могут не платить налог на баню, сарай или туалет, расположенные на их участке. Он пояснил, что собственник земельного участка должен платить налог за сооружения, относящиеся к хозяйственным постройкам. Это постройки с прочным фундаментом, а не те, которые можно легко перенести.

Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») в феврале рассказал о рисках присоединения СНТ к населённым пунктам. По словам парламентария, для того чтобы претендовать на получение различных муниципальных благ нужно сначала изменить генеральный план поселения, затем поменять вид разрешенного использования земельного участка и доплатить в бюджет определенный процент от разницы между кадастровыми стоимостями участков.

В мае Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс об освобождении семей с двумя и более детьми от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже земли и хозяйственных построек на ней.