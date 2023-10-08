Москва, 8 октября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Гендиректор крупнейшего поставщика буровых установок для Роснефти Хань Си Минь скончался в отделении уголовного розыска на юго-западе Москвы. Его туда вызвали в качестве свидетеля. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Полиция 4 октября проводила операцию по выявлению нелегальных мигрантов. В рамках мероприятия оперативники провели проверку китайского ресторана на улице Академика Волгина, которым также владеет Хань Си Минь. Его вызвали в полицию для опроса. Мужчина приехал к отделу на улице Кржижановского 5октября, на улице его встретил временно исполняющий обязанности начальника отделения полиции и сопроводил до кабинета, в котором должен был проходить опрос. Но в помещении директору ресторана внезапно стало плохо.

«58-летний уроженец города Сиань Провинции Шэньси в Китае был вызван в качестве свидетеля в Управление внутренних дел по Юго-Западному административному округу МВД России по городу Москве для опроса по результатам проведения общероссийской операции «Нелегал-2023», в кабинете мужчина сел на стул и начал задыхаться, на место была вызвана бригада скорой помощи. Приехавшие по вызову медики констатировали смерть», — рассказал собеседник агентства

Сейчас в полиции проводится проверка. Тело направили на экспертизу для определения причины смерти.

Как нам рассказала супруга Хань Си Мина Надежда, её муж пропал 5 октября. После трагедии правоохранители несколько дней не сообщали его родственникам о случившемся.

За прошлый год поставка буровых установок принесла компании Хань Си Мина больше миллиарда рублей.