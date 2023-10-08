Баку, 8 октября, 2023, 12:49 — ИА Регнум. Передача оружия Армении была бы большой ошибкой Франции и делает её потенциальным виновником возможного обострения отношений Баку и Еревана, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев в телефонном разговоре с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем, сообщили в пресс-службе главы Азербайджана.

РИА Новости/ Алексей Куденко

Алиев и Мишель 7 октября по телефону обменялись мнениями по региональным вопросам. Президент республики назвал неверным подходом включение Баку в принятое в Гранаде четырёхстороннее заявление, хотя Азербайджан не давал на то своего согласия.

Алиев объяснил, что не поехал в Испанию на переговоры из-за позиции Парижа.

«Глава государства особо подчеркнул, что передача Францией вооружения Армении является подходом, служащим не миру, а новому противостоянию, и если в регионе произойдёт какое-либо новое противостояние, то виновной в этом будет именно Франция», — сообщили в пресс-службе.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 3 октября заявила, что страна одобрила заключение договора, дающего Парижу возможность передать Еревану военную технику для обеспечения защиты Еревана.

Также она выразила желание, чтобы страны ЕС ужесточили позицию по отношению к тем, что попытается нарушить территориальную целостность Армении.

В испанской Гранаде 5–6 октября прошёл саммит ЕС, главной темой которого была заявлена интеграция новых членов в Евросоюза и расширение ЕС на восток. Другой важной темой стал нагорно-карабахский конфликт.

Ожидалось, что в Гранаду поедет и Алиев, но он отказался это сделать. Как сообщило 4 октября азербайджанское агентство APA, руководство ЕС планировало организовать в Гранаде встречу Алиева и Пашиняна. Алиев поставил условие, что в ней будет участвовать и турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Это условие отказались выполнить планировавшие участвовать в этой встрече президент Франции Эммануэль Макрон и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. ЕС рассчитывал, что участники саммита подпишут документ, окончательно снимающий вопрос о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

Алиев, не поехавший в Гранаду, документ, соответственно, не подписал.

Пашинян в октябре прошлого года на переговорах в Праге признал, что Нагорный Карабах — территория Азербайджана. Кроме того, он признал принадлежность Карабаха Азербайджану ещё раз — 5 октября на саммите в Гранаде.