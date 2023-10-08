Москва, 8 октября, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Боец смешанного стиля (ММА), двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Усман выразил желание продолжать победные традиции тренера и своего дяди Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом чемпион Bellator в лёгкой весовой категории заявил после победы над американцем Брентом Примусом в полуфинале Гран-при в Сан-Диего (американский штат Калифорния).

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Усман Нурмагомедов

Он добавил, что хотел бы в своей карьере не проиграть ни одного боя.

«Я хочу именно в таком формате продолжать наследие своего дяди [Абдулманапа Нурмагомедова], не отдавать ни одного раунда, не проигрывать ни одного боя», ― сказал Нурмагомедов.

Он также поблагодарил своего брата Хабиба.

Как сообщало ИА Регнум, Усман Нурмагомедов 8 октября одержал победу над представителем США Брентом Примусом в главном поединке на турнире Bellator 300, который проходил в Сан-Диего.

По итогам всех пяти заявленных раундов судьи единогласным решением отдали победу спортсмену из России.

Для 25-летнего ни разу непобеждённого Усмана Нурмагомедова эта победа стала 18-й в ММА, также это его вторая удачная защита титула чемпиона организации Bellator в лёгкой весовой категории.

Мастер спорта СССР по вольной борьбе, заслуженный тренер России, старший тренер сборной Дагестана по боевому самбо Абдулманап Нурмагомедов умер 3 июля на 58-м году жизни из-за осложнений после заражения коронавирусом. Специалист воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо, а его сын Хабиб Нурмагомедов владеет чемпионским поясом UFC в лёгком весе.

Хабиб Нурмагомедов завершил свою карьеру в октябре 2020 года в статусе непобеждённого чемпиона. 32-летний Нурмагомедов провёл на профессиональном уровне 29 боёв и одержал 29 побед. Последний бой в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на турнире в Абу-Даби он посвятил отцу.