Киев, 8 октября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Украинская певица и актриса Нина Матвиенко скончалась, не дожив несколько дней до своего 76-го дня рождения, сообщил 8 октября её зять Арсен Мирзоян.

Hennadii Minchenko/ZUMA/ТАСС Нина Матвиенко

«Неописуемая потеря», — написал он, прикрепив к посту фотографию Матвиенко.

Информацию также подтвердила дочь артистки Антонина Матвиенко.

Причина смерти не сообщалась.

Нина Митрофановна — украинская эстрадная певица, исполняла песни в народном стиле. Она родилась 10 октября 1947 года в Житомирской области. Окончила Вокальную студию при Украинском народном хоре им. Г. Верёвки и Киевский государственный университет.

Ей посвящены документальные фильмы «Поет Нина Матвиенко» (1967), «Русалкина неделя» (1990). Также она снималась в телеспектаклях «Маруся Чурай», «Екатерина Белокур», «Разлилися воды на четыре брода», «Прощайте, фараоны!», «Соломенные колокола».

Матвиенко также исполнила роль Вали в фильме «Как закалялась сталь» (1973) режиссёра Николая Мащенко.

Певица удостоена званий народной артистки Украинской ССР и Героя Украины.