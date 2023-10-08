Вашингтон, 8 октября, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден обратится в Конгресс с запросом оказания Украине финансовой помощи в размере до $100 млрд, сообщило издание The Daily Telegraph.

РИА Новости Президент США Джо Байден

По данным источников издания, предполагается, что эту помощь Вашингтон будет предоставлять Украине в течение будущего года. Издание отмечает, что это будет крупнейший пакет военной и гуманитарной помощи Киеву.

«Концепцию «большого пакета» решительно поддерживают многие члены администрации», — сообщил газете информированный источник.

Он также сообщил, что лоббисты финансирования Украины в Конгрессе стремятся добиться одноразового выделения помощи, чтобы больше эту тему не обсуждать до выборов президента в ноябре будущего года.

Кроме того, сообщил источник, демократы в преддверии выборов пытаются избежать новых стычек с республиканцами по теме Украины.

Издание, ссылаясь на официального представителя американской администрации, сообщило, что до избрания нового спикера палаты представителей не следует ожидать решений по поводу размера новой помощи Украине и о том, будет ли это один пакет или несколько.

Пакет помощи, которую запросит Байден, палата представителей вполне может одобрить, как и Сенат, резюмирует автор материала.

В США доля граждан, поддерживающих помощь США Украине, составляет, по данным опросов, 41%. Количество тех, кто в США одобряет финансирование ВСУ, сокращается на фоне нарастания экономических и социальных проблем в самих Соединённых Штатах.

Так, в начале октября газета The Wall Street Journal опубликовала материал о дефиците квалифицированных специалистов в области здравоохранения в США, о высокой детской смертности и о недостатках финансирования приёмных отделений и комиссий по оценке кадров.

В американских властный структурах также нет единства по вопросу, нужно ли тратить деньги на Украину. Эта тема сейчас освещается в американских СМИ в контексте предстоящих выборов в США. Политики не хотят терять рейтинги из-за Украины.

Другая проблема — предстоящие выборы нового спикера палаты представителей вместо отправленного в отставку Кевина Маккарти. На его место может прийти политик, который не будет поддерживать финансирование Киева.

Неоднозначное отношение политиков к помощи Киеву показал недавний визит в США главы киевского режима Владимира Зеленского, который многие аналитики, политики и эксперты расценили как провальный.