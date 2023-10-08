Москва, 8 октября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, как приготовить дешёвый, низкокалорийный и полезный для работы кишечника обед.

Руслан Кривобок/РИА Новости

По её словам, костный бульон, стоимость которого составит 300 рублей за литр, поможет не только кишечнику, но и продлит молодость.

«В итоге у вас на столе — самый бюджетный, низкокалорийный и полезный способ поддержать кожу, волосы, суставы, связки и кишечник», — сказала врач на своей странице в Telegram-канале.

Врач пояснила, что при длительной варке трубчатых костей и хрящей коллаген растворяется с образованием глютина и желатина, которые усваиваются в ЖКТ в виде аминокислот и коротких пептидов.

Она также опубликовала рецепт полезного супа с фрикадельками. Помимо костного бульона в него нужно добавить морковь, картошку, лук, зелень и одно куриное яйцо. Фрикадельки лучше приготовить из фарша из бедра индейки, пояснила врач.

Лебедева однако сообщила, что такой обед подойдёт не всем. В частности, отказаться от него следует людям с такими диагнозами, как обострение панкреатита, язва желудка, подагра, повышенная секреция желудка, заболевания почек и мочевых путей, а также детям в возрасте до двух лет.

Как сообщало ИА Регнум, в июле врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что перегибы в диете человека могут привести к разрушению кишечника. Он призвал не терпеть голод и жажду, давать организму то, что он просит. Врач рассказал, что в день человеку нужно съедать не менее килограмма пищи. Если же человек будет есть меньше 300 граммов, то это практически гарантирует проблемы с кишечником. Он также назвал сахар наиболее вредной едой.

Гастроэнтеролог Александра Разаренова в беседе с ИА Регнум сообщила о пользе абрикосов. Она отметила, что эти фрукты помогают при профилактике болезней сердца и сосудов, а также снижают риск развития аритмии.