Пекин, 8 октября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. При сходе лавины в Тибетском автономном районе Китая погибли два альпиниста — граждане США и Непала. Об этом 8 октября сообщило Центральное телевидение Китая.

Global Look Press/Christoph Mohr/picture alliance Пик Шишабангма

Погибшие в составе группы из пяти человек совершали восхождение на вершину Шишабангма (высота 8027 метров над уровнем моря), когда на высоте 7600–8000 метров произошёл сход снежного массива.

Уточняется, что один альпинист из Непала получил в результате схода лавины серьёзные травмы, ещё двое — граждане США и Непала — пропали без вести. На месте трагического инцидента ведутся поисково-спасательные работы, восхождения на гору временно приостановили.

Шишабангма является одной из 14 существующих в мире вершин-восьмитысячников и единственной полностью расположенной на территории Китая.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля стало известно, что количество погибших при сходе лавины в Колумбии выросло до 29 человек. Тело последнего из списка пропавших нашли в реке Гаюрибе в секторе Ла-Реформа.

Сход лавины с гор Кундинамарки произошёл 17 июля, после него снежная масса накрыла порядка 30 жилых домов. В результате этого погибли 20 человек, девять пропали без вести и ещё шесть человек пострадали.