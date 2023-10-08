Севастополь, 8 октября, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Значимость Крымского моста не снизилась даже с введением сухопутного маршрута. Он остаётся артерией жизни для полуострова. Об этом 8 октября заявила сенатор от исполнительного органа власти Севастополя Екатерина Алтабаева.

Сергей Мальгавко/ТАСС

Она напомнила, что до появления сухопутного маршрута в Крым через ДНР, Херсонскую и Запорожскую области мост был артерией жизни, которая связывала полуостров с большой землёй.

«В этом смысле для нас и сегодня мост очень важен», ― подчеркнула в беседе с «РИА Новости» сенатор.

Алтабаева добавила, что это уникальное техническое сооружение также является символом мощи России.

Сенатор подчеркнула, что все попытки Украины атаковать мост указывают на преступную сущность режима в Киеве. По её словам, это терроризм в чистом виде.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский на Аспеновском форуме по безопасности заявил, что Крымский мост является целью Киева. По его словам, Украина также намерена добиться полного возвращения Крыма.

Атаковать Крымский мост пытались уже неоднократно. В ночь на 17 июля ВСУ атаковали Крымский мост двумя надводными дронами. Взрывы прогремели у 145-й опоры моста. Они полностью разрушили один пролёт автомобильного моста в направлении Тамани, другой пролёт получил повреждения.

В результате теракта погибли супруги, их 14-летняя дочь получила ранения. Семья ехала на отдых в Крым из Белгородской области.

Первый удар по Крымскому мосту Украина нанесла 8 октября 2022 года.

В начале сентября Киев предпринял сразу три попытки за сутки атаковать Крымский мост с помощью полупогружных безэкипажных катеров. Беспилотники обнаружили и уничтожили в акватории Черного моря.