Москва, 8 октября, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Известный пианист Владимир Капырин, работавший с группой «Руки вверх», скончался в своей московской квартире. Его обнаружил отец — композитор Дмитрий Капырин. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Соцсети Сергей Жуков и Владимир Капырин (справа)

Дмитрий Капырин 5 октября приехал в квартиру своего 36-летнего сына Владимира на улице Ельнинской и нашёл его без сознания. Композитор попытался привести его в чувство, но было уже поздно.

«В квартире на улице Ельнинской была констатирована смерть 36-летнего мужчины. По словам отца, умерший злоупотреблял алкоголем», — рассказал собеседник агентства.

На концерте «Руки Вверх» представляют клавишника Владимира Капырина

Владимир Капырин родился 1 марта 1987 года. Он был известным джазовым пианистом, лауреатом множества джазовых фестивалей и конкурсов. Владимир был участником разных музыкальных проектов, в их числе группа «Харизма», jazzmobile Алины Ростоцкой и квартет народного артиста Алексея Кузнецова. Он аккомпанировал Трофиму, гастролировал вместе с «Руки Вверх» и другими известными исполнителями. Его отец Дмитрий Капырин также участвовал в создании аранжировок для концертов Сергея Жукова и группы «Руки Вверх».

Композитор Дмитрий Капырин родился 28 февраля 1960 года, является членом Союза композиторов России и обладателем множества наград. Его произведения исполняли в спектаклях Московского драматического театра им. Станиславского, Московского театра сатиры, Ростовского драматического театра им. Горького, Воронежского и Ростовского театров юного зрителя и других.