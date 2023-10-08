Геническ, Херсонская область, 8 октября, 2023, 11:02 — ИА Регнум. Соединения российской группировки войск «Днепр» уничтожили скопление живой силы украинской армии в районе острова Алексеевский в Херсонской области. Об этом 8 октября рассказал представитель региональных оперативных служб.

Александр Река/ТАСС Военнослужащий во время работы расчетов РСЗО «Град»

Российские военные на херсонском направлении уничтожили гаубицу Д-20 с боекомплектом и вывели из строя один автомобиль в Садовом, в результате чего ВСУ потеряли семь человек, ещё трое бойцов получили ранения.

«[Уничтожен] 120-мм миномёт, расчёт и боекомплекты к ним в районе населённых пунктов Садовое и Понятовка. Потери ВСУ в живой силе: десять человек погибли и четверо ранены. [Уничтожено] место скопления живой силы противника в районе острова Алексеевский. Потери ВСУ в живой силе: 12 погибших и двое раненых», — сказал представитель оперативных служб.

В островной зоне Вооружённые силы России уничтожили установку РСЗО «Град», а на каховском направлении — место временной дислокации одного из подразделений украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября в Министерстве обороны заявили, что российская армия уничтожила в Херсонской области на островах Алёшкинский и Переяславский в дельте Днепра две украинские ДРГ. За сутки российские военные также уничтожили до 30 военных ВСУ, и два автомобиля с гаубицей Д-30.

В оборонном ведомстве 6 октября рассказали, что ВСУ в течение недели безуспешно пытались захватить плацдармы на островах и левом берегу Днепра. В результате на этом направлении удалось ликвидировать до 235 украинских военных, шесть орудий полевой артиллерии и 17 автомобилей.