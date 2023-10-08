Пекин, 8 октября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Новые авиабазы украинской армии с американскими истребителями F-16 сразу станут целями Вооружённых сил России. Об этом 8 октября написал военный эксперт Драго Босник в статье для издания InfoBRICS.

Zuma/TASS Истребитель F-16

«Существует вероятность того, что силы киевского режима будут использовать новые базы для размещения самолетов F-16 непосредственно из Польши и Румынии в сочетании с аэродромами во Львове, Одессе и Николаеве», — отмечается в публикации.

По словам специалиста, российская армия сразу же уничтожит новые авиабазы для F-16. Босник подчеркнул, что американские истребители не станут оружием, способным спасти Украину, однако окажутся «логистическим кошмаром» для украинских войск из-за крайне высоких эксплуатационных расходов и долгого процесса обслуживания.

Как сообщало ИА Регнум, 6 октября стало известно, что задействованные в зоне проведения спецоперации комплексы радиоэлектронной борьбы Вооружённых сил России оптимизируют для подавления американских истребителей F-16, которые могут поставить Киеву. По словам источника, подавить американские истребители будет проще, чем уже используемые ВСУ самолёты советского производства.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо 22 сентября не исключил, что Киев сможет получить от Брюсселя старые истребители F-16. Он уточнил, что власти Бельгии хотят заменить эти самолёты на истребители пятого поколения F-35.

Также в коалицию поставщиков Украине F-16, возглавляемую Нидерландами и Данией, планировала вступить Норвегия, о чём 24 августа объявил премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре.