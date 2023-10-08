Владивосток, 8 октября, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Управлявший легковым автомобилем без документов 16-летний подросток сбил двух пешеходов и повредил четыре припаркованных автомобиля на острове Русский во Владивостоке. Об этом 8 октября сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю в Telegram-канале.

УМВД России по Приморскому краю

«Установлено, что несовершеннолетний управлял Toyota Mark II. Водитель потерял контроль над управлением и совершил наезд на двух пешеходов, которые находились справа у обочины», — говорится в сообщении и уточняется, что двое пешеходов в возрасте 25 и 18 лет получили травмы.

После этого автомобиль под управлением подростка столкнулся с четырьмя припаркованными машинами. В отношении нарушителя составили административные протоколы по статьям: ч.1 ст. 12.7 («Управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством»), ч 2 ст. 12.37 («Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности»), а также ч.1 ст. 12.1 («Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке»).

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября на Рублёвском шоссе в Москве произошло ДТП с участием трёх автомобилей, включая скорую помощь. По предварительной информации, в результате аварии пострадал фельдшер.

Ранее в этот же день водитель легкового автомобиля Mercedes-Benz подрался с пешеходом на проезжей части в Челябинске. Инцидент произошёл в Ленинском районе города, когда переходящий дорогу на запрещающий сигнал светофора пешеход вынудил водителя затормозить.