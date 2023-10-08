Краснодар, 8 октября, 2023, 10:05 — ИА Регнум. Над Чёрным морем в Сочи могут образоваться 9 октября смерчи. Управление МЧС по Краснодарскому краю объявило 8 октября штормовое предупреждение.

РИА Новости/: Екатерина Чеснокова

«На территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение по формированию смерчей», — сообщили в ведомстве.

Смерчи могут возникнуть участке Магри — Весёлое в Сочи завтра, 9 октября. Жителям и гостям города рекомендовали не покидать домов.

Также МЧС сообщило о заморозках в юго-восточных предгорных районах Кубани во второй половине ночи и утром 8 октября. Ночью и утром 9 и 10 октября в северной половине Краснодарского края и в предгорных районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0…-2°С.

МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре с порывами 15–20 м/с 8 октября в Москве.