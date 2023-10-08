Москва, 8 октября, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что в этом году Россия увеличивает производство мяса, рыбы, молока, а также получит хороший урожай зерна, овощей и фруктов.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В прошлом году собран рекордный за всю историю объем зерна — почти 158 млн тонн», — сказал глава государства в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По словам президента, в этом году страна вновь получит хороший урожай зерновых и масличных культур, овощей и фруктов, увеличит производство мяса, молока, рыбы. Как отметил Путин, российские аграрии обеспечивают внутренний рынок всеми основными видами продовольствия.

Российский лидер добавил, что российская продукция агропромышленного комплекса входит в число ключевых статей российского экспорта.

Президент также назвал важным вопрос повышения качества жизни на сельских территориях. Как подчеркнул глава государства, власти продолжат укреплять социальную сферу села, включая системы здравоохранения, образования и культуры, обновлять и прокладывать дороги и инженерные сети, проводить газификацию населённых пунктов, а также строить жильё, чтобы обеспечить современную, комфортную жизнь на селе.

В конце видеообращения Путин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником и пожелал им всего самого доброго.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Путин заявил, что в 2023 году в России ожидается хороший урожай зерна — 130 млн тонн. Российский лидер также отметил, что экспортный потенциал России сохранится на уровне 60 миллионов тонн зерна. Глава государства добавил, что Турция — большой партнёр России с масштабной мукомольной промышленностью.

В августе Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчётов по внешнеторговым контрактам на поставку сельскохозяйственной продукции. Документ предусматривает механизм экспортной торговли российской сельхозпродукцией за рубли через специальные счета.

Россия намерена помогать развитию Африканского континента и ответственно подходить к поставкам сельскохозяйственной продукции. Путин в июле пообещал, что Москва увеличит поставки аграрной продукции странам Африки, несмотря на введённые против её экспорта ограничения. По его словам, в 2022 году Россия направила 11,5 млн тонн зерна в африканские страны, а только за первые шесть месяцев текущего года ― почти 10 млн тонн.