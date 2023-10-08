Москва, 8 октября, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Самолёты из российских аэропортов не будут совершать вылеты в ночное время в Израиль. Такое временное ограничение ввела Росавиация в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в этой стране. Об этом сообщили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Татьяна Белякова/ТАСС

Ограничения вступили в силу с 03:00 мск 8 октября и будут действовать до особых распоряжений.

«Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций», ― говорится в сообщении Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, палестинское движение ХАМАС рано утром 7 октября атаковало Израиль. По территории страны выпустили более двух тысяч ракет. В ответ на удары со стороны сектора Газа ЦАХАЛ атаковал объекты радикального движения и нанёс удары по трём командным центрам ХАМАС. Также армия обороны Израиля заявила о создании закрытой военной зоны на территории сектора Газа.

Аэропорты Израиля в южном и центральном регионах страны закрыли для коммерческих и частных перевозок.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна находится в состоянии войны.

Движение ХАМАС объявило, что захватило в плен десятки израильских солдат и офицеров, а также заняло несколько израильских поселений. Армия еврейского государства смогла отвоевать часть этих населённых пунктов.