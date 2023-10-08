Бейрут, 8 октября, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Ответственность за обстрел трёх позиций армии обороны Израиля взяло на себя ливанское движение «Хезболла». Об этом говорится 8 октября в заявлении движения.

Global Look Press/Str/Keystone Press Agency

«Из солидарности с силами палестинского сопротивления… группа наших бойцов сегодня утром атаковала три позиции армии сионистов у оккупированных ливанских ферм Шебаа», — привело текст сообщения «РИА Новости».

Уточняется, что движение нанесло «прямое поражение» с использованием большого количества ракет и снарядов по позициям израильских военных, включая РЛС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 8 октября армия обороны Израиля заявила о миномётном обстреле города Метула, который расположен в северной части страны, со стороны ливанской границы. По словам израильских военных, после проведённых в этом районе обысков нашли остатки боеприпасов.

Позднее в этот же день израильские войска решили нанести удар по одному из районов Ливана в ответ на обстрел. По информации ливанских СМИ, под удар попала деревня Кфар-Шуба на юге страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утром 8 октября заявил, что израильская армия закончила первую фазу операции «Железные мечи» против палестинского движения ХАМАС. Он уточнил, что израильские военные уничтожили большую часть сил палестинцев, вошедших на территорию страны.