Минск, 8 октября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. В большинстве населённых пунктов Белоруссии восстановили электроснабжение после урагана, сообщили 8 октября в пресс-службе «Белэнерго».

Петр Ковалев/ТАСС

«Электроснабжение восстановлено в большинстве населенных пунктов, пострадавших в результате неблагоприятных погодных условий», — говорится в сообщении.

В энергокомпании отметили, что сильные дожди прошли в ряде регионов республики. Они сопровождались мощными порывами ветра до 25–30 м/с. Ураган повредил линии электропередачи.

Накануне, 7 октября, произошло массовое отключение в распределительной сети энергосистемы. Сильнее всего пострадали от непогоды Минская, Гродненская и Витебская области.

К восстановительным работам специалисты приступили 7 октября — сразу после получения информации о повреждениях ЛЭП. Работы шли до глубокой ночи, отметила компания.

К настоящему моменту в 1080 населённых пунктах страны электроснабжение восстановили. По состоянию на восемь часов утра продолжаются работы по устранению последствий стихии в 95 населённых пунктах Белоруссии.