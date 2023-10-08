Москва, 8 октября, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Авиация «Южной» группировки российских войск произвела ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам двух бригад украинской армии в ДНР. Об этом 8 октября рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Авиацией «Южной» группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по командно-наблюдательным пунктам 79-й и 95-й отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Антоновка и Победа Донецкой Народной Республики», — сказал он.

Военный уточнил, что российская штурмовая авиация также нанесла удары по скоплениям живой силы и военной техники противника у Белогоровки, Спорного, Весёлого, Богдановки, Андреевки, Клещеевки, Авдеевки и Марьинки.

Астафьев отметил, что артиллерия ВС России нанесла огневое поражение по станции РЭБ в Северске, трём пунктам управления беспилотными летательными аппаратами, узлу связи и пункту временной дислокации подразделений украинских войск в Авдеевке, Орехово-Васильевке и Новомихайловке.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября в Минобороны России рассказали, что российская армия поразила склады авиационных средств поражения украинских ВВС у Дубиевки в Черкасской области и Огурцова в Харьковской. По его словам, ВС России также уничтожили в районе Огурцова ещё один склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ.

Ранее в этот же день в Минобороны заявили об уничтожении складов топлива для авиатехники ВСУ на аэродромах Озерное под Житомиром и Миргородом в Полтавской области. Российские оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия также нанесли удары по живой силе и военной технике противника в 121 районе.