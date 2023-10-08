Вашингтон, 8 октября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Администрация президента США и проукраинские конгрессмены обеспокоены возможностью прекращения оказания американской помощи после избрания нового спикера палаты представителей страны. Об этом 8 октября сообщила газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это худший сценарий для администрации [президента США Джо] Байдена, который до недавних пор казался маловероятным», — отмечается в публикации.

По словам журналистов, в Вашингтоне встревожены возможностью того, что вместо недавно отправленного в отставку Кевина Маккарти на пост спикера Конгресса будет избран противник продолжения оказания помощи Украине.

«Джим Джордан действительно может стать спикером палаты представителей, и он голосовал против финансирования Украины», — заявила старший научный сотрудник Атлантического совета Рэйчел Риццо.

Эксперт отметила, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому и его команде стоило бы беспокоиться, глядя на то, как в США разворачивается внутриполитический процесс.

Как сообщало ИА Регнум, 7 октября обозреватель CBS News Кэтрин Уотсон заявила, что грядущие выборы спикера палаты представителей США — это серьёзная угроза для продолжения оказания США помощи Киеву. Она уточнила, что этот вопрос в Конгрессе становится всё более спорным, снижение числа сторонников помощи Украине среди республиканцев — это отражение настроений в американском обществе.

Полковник Генштаба ВСУ Геннадий Коваленко 6 октября отметил, что украинские войска полностью зависят от помощи Соединённых Штатов и им необходимо её продолжение. По его мнению, конфликт на Украине скоро не закончится.

Газета Politico 4 октября сообщила, что представители киевского режима в частных беседах после отставки Маккарти высказывают крайнюю обеспокоенность по поводу продолжения оказания американской помощи Украине. По словам журналистов издания, в публичных заявлениях чиновники Киева пытаются принизить влияние политического кризиса в США, однако в частных они высказывают страх и замешательство.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 октября заявил, что отсутствие помощи Украине в бюджете США — временное решение. Представитель Кремля указал на то, что Вашингтон продолжает сохранять вовлечённость в украинский конфликт.