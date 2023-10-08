Москва, 8 октября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Отдохнуть зимой за рубежом планируют почти 40% россиян. Об этом сообщил «Авиасейлс».

Global Look Press/Alexandra Schuler/dpa

При этом самым популярным направлением по числу купленных авиабилетов на декабрь–февраль стал Таиланд. Поездку в эту страну забронировали 22% пользователей. Перелёт в Таиланд туда и обратно обойдётся туристам в среднем в 73,6 тыс. рублей на одного человека.

В Турцию изъявили желание полететь 11% пользователей. За билет на самолёт туристам придётся в среднем заплатить 30,8 тыс. рублей в оба конца. Третье место занимают Объединённые Арабские Эмираты со средним чеком 66,3 тыс. рублей. Поездку в ОАЭ забронировали 6% пользователей «Авиасейсл».

Также в пятёрку популярных зарубежных направлений вошли Узбекистан (30,4 тыс. за билет туда и обратно) и Индонезия (87,7 тыс. рублей).

Как сообщало ИА Регнум, в длинные февральские выходные в этом году самыми востребованными маршрутами для поездок на отдых у россиян стали Краснодарский край, а также Москва и Санкт-Петербург.

По данным участников рынка, путёвки на период с 23 по 26 февраля подорожали на 10–20%. Значительнее всего повысились цены на туры на горнолыжные курорты и в Московскую область.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Ольга Санаева и исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова рассказали в беседе с ИА Регнум, что в августе самыми бюджетными направлениями отдыха для россиян оставались Крым, Абхазия, Египет и ОАЭ.

Как отметили эксперты, всегда любимая и популярная у российских туристов Турция в этом году стала одним из самых дорогостоящих направлений, поэтому очевиден спрос на альтернативные и более бюджетные варианты.