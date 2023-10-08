Москва, 8 октября, 2023, 09:07 — ИА Регнум. В воскресенье, 8 октября, в Москве ожидаются мокрый снег и сильный ветер. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

Сергей Карпухин/ТАСС

«В период с 00:00 до 18:00 в Москве ожидаются осадки (дождь, мокрый снег) и местами усиление западного, северо-западного ветра с порывами 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

В связи с этим в ведомстве рекомендовали водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей, а также избегать внезапных манёвров и парковать транспортные средства вдали от деревьев.

Пешеходам рекомендовали во время движения по улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять без присмотра детей.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 8 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на будущей неделе в Москве прогнозируется резкое повышение температуры на три-четыре градуса выше климатической нормы. По его словам, такая погода будет сохраняться до 11 октября включительно.

Вильфанд 6 октября предупредил москвичей о сильнейшем листопаде. Причиной этого явления он назвал сильные дожди.