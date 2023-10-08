Гонконг, Китай, 8 октября, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Уровень штормового предупреждения в Гонконге повысили из-за приближения тайфуна «Коину», сообщили 8 октября в местной метеорологической обсерватории.

JEROME FAVRE/EPA/ТАСС

К 12:40 (время местное) уровень штормового предупреждения подняли до Т8 (выше только Т9 и Т10). Синоптики предупредили, что скорость ветра может превысить 17,5 м/с, ожидаются ливни.

В 13:00 (время местное) тайфун приблизился к Гонконгу на 90 км. К вечеру он подойдёт на максимально близкое расстояние.

Как сообщало ИА Регнум, в Гонконге на фоне приближения «Коину» отменили уроки в школах.

В городе 4 октября объявили первый уровень штормового предупреждения — Т1. На тот момент тайфун уже нанёс повреждения на Тайване. Затем штормовое предупреждение повысили до уровня Т3 (второй из пяти).