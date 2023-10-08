* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Геническ, Херсонская область, 8 октября, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Члены националистического формирования «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили в Снигирёвке во временно оккупированной ВСУ части Херсонской области 22 мирных жителя за пророссийские взгляды. Об этом 8 октября рассказал сотрудник российских силовых структур со ссылкой на жителей населённого пункта.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сразу от нескольких жителей Снигирёвки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигирёвке, все они (погибшие. — Прим. ред.) граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов», — заявил он в беседе с «РИА Новости».

Силовик уточнил, что это произошло 13 сентября и что в числе участников этого преступления был националист Евгений Караван 1990 года рождения.

Он отметил, что правоохранители оперативно выяснили имена пятерых украинских граждан из числа погибших. Ими оказались: Кравченко А. И. 1963 года рождения, Довгаль В. А. 1985 года, Симцова А. К. 1977 года, Ремзов Сергей Артурович 1980 года и Сельский Юрий Михайлович 1977 года рождения.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские разведчики стали свидетелями расстрела троих военных ВСУ боевиками украинского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе Кременной в ЛНР. Эксперт уточнил, что после совершения преступления боевики сбросили тела убитых в реку.

В начале сентября Марочко заявил, что командование ВСУ после провала попыток прорвать российскую линую обороны в районе Кременной стало чаще привлекать для участия в боевых действиях националистов. По его мнению, Киев решил сделать ставку на радикалов, чтобы попытаться переломить ситуацию.