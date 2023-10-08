Гонконг, Китай, 8 октября, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Уроки в школах Гонконга пришлось отменить из-за тайфуна «Коину», сообщили 8 октября в местном бюро образования.

Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Тайфун «Коину» над Тайванем

Тайфун движется в сторону Гонконга со стороны Тайваня и сейчас находится примерно в 100 км.

В городе приостанавливают паромное сообщение после объявления штормового предупреждения из-за приближения тайфуна.

На Тайване из-за «Коину» 431 человек пострадал, есть погибший. Местные авиакомпании отменили сотни авиарейсов. В школах 3 октября, когда пришёл тайфун, отменили уроки.