Москва, 8 октября, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Россия призвала Организацию Объединённых Наций соблюдать объективность при подготовке отчётов по проблематике детей в вооружённом конфликте на Украине. Об этом в интервью «РИА Новости» 8 октября заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Мы активно ведём с ней [ООН] диалог. У нас работает в межведомственном формате группа, которую возглавляет Мария Львова-Белова. Цель контактов в том, чтобы довести до [Вирджинии] Гамбы объективную информацию о том, что у нас с ситуацией по детям в новых регионах России», — сказал Вершинин.

По его словам, в Нью-Йорке на полях прошедшей недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН у него состоялась встреча со спецпредставителем организации по детям и вооружённым конфликтам Вирджинией Гамбой.

Он добавил, что западные политики используют вопрос детей в качестве политического инструмента для очернения и давления на Россию.

Как передавало ИА Регнум, в начале апреля уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что власти Украины не направляли каких-либо запросов с требованием вернуть украинских детей. Она подчеркнула, что российская сторона передала все сведения об эвакуированных детях в Международный комитет Красного Креста.