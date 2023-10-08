Вашингтон, 8 октября, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Украина не сможет вступить ни в Европейский союз, ни в НАТО, заявил экс-советник государственного секретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Если Россия сможет настолько успешно наносить потери Украине… то мы сами спровоцируем её на контрнаступление, в ходе которого она сможет захватить значительную часть Украины», — считает военный эксперт.

По его словам, Украина является одной из самых коррумпированных стран мира, что делает невозможным её вступление в Евросоюз или Североатлантический альянс в ближайшие десять-пятнадцать лет.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что вступление Украины в Евросоюз приведёт к катастрофическим последствиям для межгосударственного объединения. Он также напомнил, что Украина полностью коррумпирована, в то время как страны ЕС отправляют ей миллиарды евро.

По итогам неформальной встречи глав МИД стран Евросоюза в Толедо глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 31 августа призвал сообщество активизировать подготовку к новому этапу расширения, в рамках которого членами организации должны стать Украина и страны Западных Балкан.