Москва, 8 октября, 2023, 07:33 — ИА Регнум. После двухлетнего перерыва Россия возобновила экспорт нефти в Бразилию, поставив максимальные за последние 13 лет объёмы. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные бразильской таможни.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно отчёту, за сентябрь Россия поставила в Бразилию более 84,4 тысячи тонн нефти, за которые южноамериканская страна заплатила порядка 48 миллионов долларов. В последний раз Бразилия закупала российское сырьё в августа 2021 года — тогда за 42,1 тысячи тонн было заплачено 16,6 миллиона долларов.

Отмечается, что партия нефти, отправленная в сентябре, стала максимальной с июня 2010 года, когда Россия поставила сразу 117,8 тысячи тонн.

Как передавало ИА Регнум, 5 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе регулярного брифинга сообщил, что запрет на экспорт дизельного топлива и бензина из страны будет действовать до тех пор, пока в нём не отпадёт необходимость.

Напомним, правительство России 21 сентября ввело временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Такое решение власти приняли для стабилизации цен на внутреннем рынке.