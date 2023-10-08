Анкара, 8 октября, 2023, 07:33 — ИА Регнум. Сценарий с прекращением для Украины западной военной поддержки становится всё более реалистичным, пишет обозреватель Кадир Устюн в статье для турецкой газеты Yeni Şafak.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Автор публикации полагает, что Россия с самого начала специальной военной операции рассчитывала именно на такой вариант. По его словам, реализация указанного прогноза докажет, что РФ была права.

Вместе с тем Устюн отметил, что США могут предпринять усилия, чтобы не допустить подобного развития событий. Обозреватель считает, что для этого американскому президенту Джо Байдену следует попросить сограждан оказать давление на Конгресс, чтобы парламентарии приняли нужное ему решение.

Однако, как подчеркнул автор статьи, население США всё меньше желает помогать Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 1 октября немецкий журнал Focus опубликовал статью, в которой журналист Габор Стейнгарт призвал Запад признать несостоятельность санкций и провал политики изоляции России. По его мнению, в РФ происходит переход от мирной модели экономики к военной, а поддержка Украины со стороны Запада ослабевает.

Американский портал Business Insider 5 октября выпустил публикацию, в которой говорилось, что многие аналитики заявляли о плане Владимира Путина дождаться усталости Запада от поддержки Украины. В статье подчеркиваться, что в настоящее время можно наблюдать, что этот расчёт оказался правильным.

Глава МИД России Сергей Лавров 30 июня заявил, что Запад хочет заморозить украинский конфликт, чтобы свободно накачивать Киев оружием в процессе «передышки», которая появится у Украины.