Новый, 592-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован обсуждением публикации китайского издания South China Morning Post о том, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с массовым дезертирством из-за огромных потерь и усталости солдат.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как пишет 8 октября аналитик Самид Баша, в начале июня пограничники ловили до 20 беглецов в сутки. При этом ВСУ отказываются идти в бой. Помимо огромных потерь, к плачевному моральному состоянию украинской армии привели отсутствие ротации и неэффективность вооружения, считает обозреватель.

Тем временем оператор FPV-дрона группировки войск «Юг» Вооружённых сил России прямым попаданием уничтожил блиндаж ВСУ. Как рассказал «РИА Новости» командир взвода, речь идёт об уничтожении цели с первого раза на южнодонецком направлении. Судя по видео, перемещение войск противника в укреплённой зоне было обнаружено силами аэроразведки ВС России.

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