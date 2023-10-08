Грозный, 8 октября, 2023, 06:45 — ИА Регнум. Президентские выборы России в 2024 году должны пройти только с одним претендентом или быть вовсе отменены из-за проведения специальной военной операции (СВО), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров 7 октября в ходе масштабного флешмоба в центре Грозного по случаю Дня рождения российского лидера Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

«Я хочу пожелать президенту здоровья, долголетия и еще, чтобы российский народ единогласно принял решение, что, пока идёт СВО, выборы были такими, чтобы был единый кандидат… Или временно отменить выборы», — сказал он.

По мнению Кадырова, в выборах в качестве такого кандидата может участвовать только Владимир Путин. Глава Чечни пояснил, что у России нет другого лидера, кроме действующего президента, который мог бы защитить страну на фоне нависших над ней угроз.

Он назвал Путина самым мудрым политиком и воином, а также честным и правильным человеком, который никогда не бросает своих и старается сохранить команду максимальным образом.

Избирательная президентская кампания в России ещё не стартовала. Владимир Путин пока не заявлял о своих планах участвовать в предстоящих выборах главы государства.

Как сообщало ИА Регнум, 11 сентября глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что Центризбирком уже занимается подготовкой к выборам президента России 2024 года.

12 сентября Владимир Путин заявил, что говорить об участии в президентских выборах можно будет лишь тогда, когда российский парламент назначит дату голосования. Он напомнил, что, согласно законодательству, Федеральное Собрание принимает решение по этому поводу в конце года.

20 сентября Элла Памфилова не исключила, что голосование на выборах главы государства в 2024 году может продлиться несколько дней. Она привела данные опросов, которые говорят, что граждане России уже привыкли к многодневному голосованию.