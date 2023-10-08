Вашингтон, 8 октября, 2023, 06:41 — ИА Регнум. Действия Североатлантического альянса (НАТО) привели к истреблению населения Украины во время вооружённого конфликта, заявил журналист и ведущий YouTube-канала Redacted Клейтон Моррис.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«НАТО помогла убить большую часть украинцев. Я надеюсь, НАТО гордится тем, что натворила здесь», — заявил ведущий, отметив, что из-за демографического кризиса на Украине почти не осталось молодёжи. Самый крупный пласт населения относится к возрастной группе от 30 до 40 лет.

Как утверждает Клейтон Моррис, с начала украинского конфликта Вооружённые силы Украины потеряли около полумиллиона солдат. Передача Киеву оружия со стороны НАТО не только разожгла и продлила конфликт, но и привела к истреблению украинского населения.

Как передавал ИА Регнум, ранее политолог Владимир Корнилов предположил, что западные союзники Киева будут продолжать подталкивать Киев к проведению новых мобилизаций, отмене отсрочек для студентов и даже к призыву несовершеннолетний, что приведёт к гибели огромного числа украинцев. По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, с начала конфликта население Украины уже сократилось до 23 миллионов человек и продолжает уменьшаться.