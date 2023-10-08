Вашингтон, 8 октября, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Критика со стороны президента США Джозефа Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина повышает авторитет главы России среди американских граждан. Такое заявление сделал 7 октября известный американский журналист Джон Вароли в беседе с RNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Байден

«Для многих доверие к Байдену подорвано, что привело к парадоксальному эффекту, когда его критика Путина может непреднамеренно повысить авторитет российского лидера», — поделился своим наблюдением журналист.

Вароли пояснил, что заявления Байдена вроде «Путин — злодей», имеют обратный эффект: они заставляют американцев задуматься о том, что настоящий «плохой парень» сидит не в Кремле, а в Белом доме. Журналист отметил, что такая ситуация возникает на фоне разочарования политикой Вашингтона.

Вароли резюмировал, что главной проблемой США на сегодняшний день являются не внешние противники, а внутренние проблемы, на которые власти не обращают внимания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-президент США Дональд Трамп, внешняя политика, проводимая экс-президентом США Бараком Обамой и действующим главой государства Байденом, подтолкнула Россию и Китай к сближению.

Трамп подчеркнул, что расширение и укрепление российско-китайских отношений стало прямым следствием «глупых и энергичных» действий Джо Байдена и Барака Обамы.

В свою очередь экс-разведчик ВС США Скотт Риттер указал, что политический раскол в США свидетельствует об успехе российского подхода к внешней политике, а не о «спецоперации Путина», о которой заявила экс-госсекретарь Хиллари Клинтон.