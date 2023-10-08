Донецк, 8 октября, 2023, 06:23 — ИА Регнум. Оператор FPV-дрона группировки войск «Юг» Вооружённых сил России с первого раза уничтожил блиндаж ВСУ прямым попадание. Об этом в воскресенье, 8 октября, рассказал «РИА Новости» командир взвода авиаразведки.

Иван Шилов ИА Регнум Летающий дрон

«На южнодонецком направлении силами аэроразведки ВС России было обнаружено перемещение войск противника в укреплённой зоне… Как мы видим на видео, оператор (дрона. — Прим. ред.) мастерски, с первого раза уничтожил цель», — приводит агентство слова командира взвода.

На кадрах опубликованного видеоматериала видно, что снаряд FPV-дрона залетел внутрь строения, после чего произошёл взрыв.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября в Министерстве обороны России сообщили, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на четырёх направлениях 520 человек личного состава. В частности, на южнодонецком направлении потери противника превысили 220 военных. Кроме того, российские военнослужащие отразили три атаки ВСУ в Запорожской области, в районе села Приютное.