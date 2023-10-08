Ашкелон, Израиль, 8 октября, 2023, 05:47 — ИА Регнум. Шесть человек получили ранения в результате ракетного обстрела города Ашкелон на юге Израиля, сообщила газета The Times of Israel.

Иван Шилов ИА REGNUM Пуск ракет

Атаку на населённый пункт совершило радикальное палестинское движение ХАМАС. Одна из ракет ударила по городской больнице «Барзилай».

Она попала в мост между корпусами этого медицинского учреждения

Как сообщало ИА Регнум, утром 7 октября ХАМАС совершило массированный ракетный удар по Израилю. Одна из ракет поразила вторую по величине электростанцию Израиля «Рутенберг», которая находится в Ашкелоне.

Палестинские радикалы также захватили ряд израильских поселений. Кроме того, они взяли в заложники военнослужащих армии Израиля.

В ответ на эти действия израильская авиация нанесла серию ударов по сектору Газа. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху обвинил ХАМАС в развязывании войны.

В ночь на 8 октября он заявил, что армия Израиля завершила первую фазу операции «Железные мечи», направленную против палестинской группировки. Глава израильского правительства уточнил, что войска уничтожили большую часть сил этого радикального движения.

Кроме того, Нетаньяху рассказал, что армия Израиля перешла в наступление, которое продолжится «без оговорок и передышек».