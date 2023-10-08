Тель-Авив, Израиль, 8 октября, 2023, 04:46 — ИА Регнум. Семерых террористов уничтожили военно-морские силы Израиля в районе пляжа Зиким, расположенного в нескольких километрах от сектора Газа. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Израиля

«За последние часы ВМС Израиля выявили семерых террористов в районе пляжа Зиким на территории Израиля. Военно-морские силы ЦАХАЛа и авиация ЦАХАЛа атаковали террористов и предотвратили их проникновение в жилые районы», — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Ранее ИА Регнум сообщало, что истребители ЦАХАЛ нанесли удар по трём оперативным командным центрам, которые организация ХАМАС использовала для осуществления атак против Израиля из сектора Газа. При этом два объекта военной инфраструктуры ХАМАС были расположены в мечетях и использовались организацией ХАМАС в секторе Газа для совершения нападений на Израиль.

Также сообщается, что на территории сектора Газа в зоне ответственности израильской дивизии «Газа» создана закрытая военная зона.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более двух тысяч ракет. Кроме того, более 200 бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.

Вечером 7 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска уничтожили большую часть сил радикального палестинского движения ХАМАС.