Москва, 8 октября, 2023, 04:42 — ИА Регнум. Россия продолжит делать всё необходимое для обеспечения современной комфортной жизни в сельской местности и создания возможности самореализации граждан. Об этом 8 октября заявил президент страны Владимир Путин в поздравлении работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы продолжим укреплять социальную сферу села, включая систему здравоохранения, образования и культуры. Будем обновлять и прокладывать дороги и инженерные сети, проводить газификацию населённых пунктов, строить жильё», — сказал глава государства в видеообращении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Владимир Путин добавил, что Россия богата многообразием национальных кухонь и гастрономических традиций, что в свою очередь, по его словам, является важнейшим фактором для развития агротуризма.

Как передавало ИА Регнум, в ходе видеообращения президент России поздравил аграриев с профессиональным праздником, отметив их вклад в развитие отечественного агропромышленного комплекса. Он подчеркнул, что труд работников сельского хозяйства заслуживает почёта и уважения.

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России отмечается ежегодно во второе воскресенье октября.