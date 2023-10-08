Москва, 8 октября, 2023, 04:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с речью и поздравил аграриев с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Видеообращение российского лидера 8 октября опубликовала пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Отечественный агропромышленный комплекс всегда славился настоящими профессионалами, труд которых заслуженно пользуется почётом и уважением. Сегодня перед отраслью стоят большие, амбициозные задачи. Уверен, мы их обязательно решим», — сказал Путин.

Также глава государства выразил глубокую признательность работникам агропромышленного комплекса за их усердный труд, любовь к родной земле и умение добиваться результатов, значимых для всей страны.

Как передавало ИА Регнум, в поздравлении работников сельского хозяйства Владимир Путин также заявил об обеспеченности России главными видами продовольствия. По его словам, Российская Федерация сохранила за собой возможности как обеспечения собственных нужд, так и продажи продовольственных товаров за рубеж.