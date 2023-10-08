Лозанна, Швейцария, 8 октября, 2023, 04:34 — ИА Регнум. Большинство спортивных федераций в мире поддерживают идею допустить сборную России к соревнованиям, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах новостной сайт Inside the Games.

Martin Rulsch Президент МОК Томас Бах

По его словам, большинство этих федераций применяют рекомендации МОК в рамках следования миссии организации. Бах отметил, что те чемпионаты мира и квалификационные соревнования, в которых уже участвуют российские спортсмены, организовывались без серьезных происшествий.

4 сентября глава МОК рассказал, что атлетов из России допустят к Олимпийским играм 2024 года в Париже, если они выполнят ряд условий. Он уточнил, что российские спортсмены не должны выступать в составе общей сборной под флагом и гимном России или с другими атрибутами, которые могут ассоциироваться с РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск российских спортсменов к участию в Олимпиаде-2024 дискредитирует саму идею олимпийского спорта. Он подчеркнул, что подобные ограничения не предвещают ничего позитивного для олимпийского движения в будущем.

3 октября президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер выступила против того, чтобы российские спортсмены выступали на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Она заявила, что такой шаг будет равносильным тому, чтобы сдаться.

Винер также назвала унижением то, что у спортсменов из России не будет права поднимать свой флаг и скандировать свой гимн на Играх. Глава федерации также добавила, что отказ со стороны МОК в выступлении российским паралимпийцам является обыкновенным фашизмом и позором.